В Петербурге задержан подросток, собиравшийся сжечь полицейские авто

В Петербурге задержали подростка, который планировал сжечь автомобили полиции.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поздним вечером 23 января внимание силовиков привлек подросток, который вел фотосъемку возле забора одного из отделов УМВД по Выборгскому району и общался с кем-то по телефону. В рюкзаке у 13-летнего парня была обнаружена и изъята пластиковая 5-литровая канистра с бензином и зажигалка.

Сам задержанный рассказал полицейским, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный. Под предлогом "помощи в освобождении от возможного уголовного преследования" его родителей он убедил юношу поджечь служебные авто, припаркованные на территории отдела полиции.

Подросток был опрошен и передан законным представителям. Материалы полиции направлены в следственные органы для принятия решения. Решается вопрос о постановке парня на профилактический учет.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге силовики задержали прохожего с тремя самодельными бомбами. Он прогуливался возле Уральского юридического института МВД России.