В Челябинске курьер маркетплейса подменил содержимое посылок на 3 млн рублей

В Челябинске полицейскими задержан курьер маркетплейса. Он подменил содержимое нескольких посылок стоимостью в миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Челябинской области, 30-летний мужчина придумал преступную схему по подмене заказанных им товаров на более дешевые аналоги. Для этого он использовал подставные аккаунты, заказывая курьерскую доставку техники и электроники на дом. В дальнейшем курьер-мошенник оформлял возврат заказов, рассчитывая, что сотрудники маркетплейса не заметят подмены товаров, внешне схожих с оригиналами и имеющих аналогичный вес.

Всего на сегодняшний день челябинскими полицейскими выявлено 38 эпизодов. Установлено, что с августа 2025 года аферист похитил электронную, бытовую и компьютерную технику на сумму более 3 млн рублей. Похищенное было изъято у него дома. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

