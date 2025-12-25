В Нижнем Тагиле сотрудница ПВЗ похитила заказанные смартфоны, одежду и косметику

В Нижнем Тагиле предстанет перед судом сотрудница пункта выдачи заказов. Девушку обвиняют в краже товаров.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суть схемы была в следующем: молодая сотрудница ПВЗ заказала товары на маркетплейсе, в том числе бижутерию, смартфоны, одежду и косметику. Общая стоимость заказанного превысила 70 тысяч рублей.

"После поступления товара в пункт выдачи обвиняемая, используя компьютерную программу, отражающую движение товарно-материальных ценностей в обособленном подразделении интернет-магазина, формально произвела оформление его возврата", - говорится в материалах дела.

После этого девушка вынесла товары из пункта выдачи заказов и оставила их себе. В дальнейшем все ее махинации вскрылись.

В прокуратуре отметили, что сотрудница ПВЗ полностью признала вину. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Напомним, сотрудница другого ПВЗ из Новой Ляли месяцами похищала заказанные товары. Теперь ее также ждет суд.