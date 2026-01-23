В Тюменской области экс-руководителей СИЗО судят за взятку от заключенного

В Тюменской области двое бывших начальников подразделения следственного изолятора обвиняются в получении взятки от заключенного, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в июле-августе 2025 года обвиняемые, занимая руководящие должности в СИЗО, вступили в преступный сговор. Используя свое служебное положение, они получили от осужденного, содержавшегося в изоляторе, взятку в размере 75 тысяч рублей. Деньги были переданы за создание незаконных благоприятных условий, противоречащих установленному режиму, а также за передачу на территорию учреждения запрещенного предмета — мобильного телефона. Полученными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Тюменской области совместно с оперативно-следственным бюро УФСИН. Следователь СК допросил ряд лиц, провел осмотр и обыски по месту жительства обвиняемых.