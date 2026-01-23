Госдума может ужесточить контроль за иноагентами

Депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на повышение эффективности взаимодействия ведомств при контроле за соблюдением деятельности иноагентов.

Сейчас межведомственное взаимодействие по этому вопросу достаточно громоздкое: банки должны представлять на бумажном носителе по запросу Минюста справки по операциям, счетам и вкладам, связанным с деятельностью иноагентов. Причем нет никаких требований по срокам предоставления такой отчетности. В результате все это растягивается на длительное время, что не соответствует опасности, которую представляет деятельность этих лиц.

Законопроект предлагает установить четкий срок ответа на запросы Минюста - до трех дней.

Соавтор инициативы председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечает, что в условиях продолжающейся подрывной деятельности со стороны враждебных России стран новые нормы позволят повысить прозрачность деятельности иноагентов и обеспечить оперативное пресечение нарушений ими российского законодательства.

В 2025 году был принят закон об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Уголовная ответственность станет возможной после однократного привлечения иноагента к административной ответственности. Закон был принят в связи с тем, что, по данным Минюста, около 40% иноагентов не соблюдают установленные нормы.