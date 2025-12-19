Путин напомнил, как можно перестать быть иноагентом

Президент Владимир Путин во время подведения итогов года высказался о работе в стране закона об иноагентах. Он высказался об этом, отвечая на вопрос журналиста BBC Стивена Розенберга.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это не наше изобретение. Этот закон был принят в целом ряде западных государств ещё в 30-е годы прошлого века. И эти все законы, в том числе и закон Соединенных Штатов, являются гораздо более жёсткими. Там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа", - сказал Путин.

При этом если иноагент либо прекращает заниматься политической деятельностью, либо отказывается от внешних источников финансирования своей политической деятельности, они выводятся из этих списков.

"И таких примеров немало", - сказал Владимир Путин.