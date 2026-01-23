В уральском городе случилась новая авария на котельной в лютые морозы

В уральском городе Кушва в лютые морозы произошла очередная авария на котельной. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще вечером 20 января в Кушве вышел из строя котел на котельной "Блочная", после чего теплоснабжающей организацией МУП КМО "Теплодом" работа котельной была переключена на резервный котел. По данным ведомства, на данный момент в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях, технологически присоединенных к котельной, тепло подается с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам.

В настоящее время ведутся ремонтные и пусконаладочные работы. В прокуратуре организовали проверку и обещают проконтролировать перерасчет платы за оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Стоит отметить, что это уже не первая авария в системе отопления Кушвы нынешней зимой. В первых числах января из-за порыва на теплотрассе была остановлена котельная и прекращено отопление части города, где может проживать до 11 тысяч человек.

Похожие проблемы возникали и в другом уральском городе – Богдановиче, где 17 многоквартирных домов в мороз оставались без отопления из-за аварии на теплосетях.

На этой неделе в Свердловскую область пришли аномальные холода, которые, как ожидается, продлятся до 25 января.