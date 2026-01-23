По примеру случая в Тюменской области пособия для многодетных не будут снимать за превышение порога

Правительство РФ разработало предложения, позволяющие назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного минимума. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В качестве примера она привела многодетную семью Баязитовых из Тюменской области, которая обратилась на прямую линию к Путину. Женщина, обратившаяся к Путину, сообщила, что в их семье шесть детей, сейчас ждут пополнение. Семья превысила критерии нуждаемости буквально на сто рублей, в результате их лишили льгот.

Во время эфира Путин отметил, что попытка получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Глава государства заявил, что власти проработают этот вопрос. Президент назвал ошибкой со стороны правительства снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода. Он заявил, что в случае с невыплатой пособий единственным оправданием могут быть бюджетные ограничения. Президент добавил также, что правительству предстоит подумать, как, в частности, продлить выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет.