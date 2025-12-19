19 Декабря 2025
в россии
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: скриншот прямой трансляции

Многодетной тюменке помогут с оформлением пособия после жалобы Путину

По поручению губернатора Тюменской области глава Тобольского округа Андрей Ходосевич встретился с многодетной матерью из села Абалак Гульнарой Баязитовой, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подняла тему порядка оформления социальных льгот для многодетных семей в РФ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ходосевич уточнил  - какая помощь необходима по выплатам.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин по поручению губернатора разобрался в вопросе с выплатами и провел телефонный разговор Гульнарой Туйгуновной. Он подтвердил, семья стоит на учете в территориальном управлении по Тобольскому округу.

"Как многодетная семья они являются получателями всех установленных в регионе мер социальной поддержки для многодетных семей. Никаких сложностей с получением региональных мер поддержки Гульнара Туйгуновна не обозначила, поблагодарила за оказанную помощь и содействие. Они у нас получили региональный маткапитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, сейчас оформляют документы для выплаты на шестого ребенка. Дети школьного возраста получают бесплатное питание. Семья Баязитовых получила выплату на обеспечение детей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги. В этом году получила выплату на обеспечение детей школьной и спортивной формой. Выяснилось, что появились сложности с оформлением  единого детского пособия в Социальном фонде России. Мы договорились, что мы окажем помощь в подготовке документов для получения федерального пособия", - заявил он.

Напомним, в ходе прямой линии к президенту обратилась жительница Тюменской области. По ее словам, в их семье шесть детей, сейчас ждут пополнение. Женщина рассказала, что в прошлом месяце семья превысила критерии буквально на сто рублей, в результате их лишили льгот.

Путин отметил, что попытка получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Глава государства заявил, что власти проработают этот вопрос. Президент назвал ошибкой со стороны правительства снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода. Он заявил, что в случае с невыплатой пособий единственным оправданием могут быть бюджетные ограничения. Президент добавил также, что правительству предстоит подумать, как, в частности, продлить выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет.

