В Омске в аварийном доме обрушился потолок, но расселять людей не будут

Часть потолка обрушилась в аварийном доме барачного типа в Омске. Инцидент произошел по адресу: улица Крымская, 78.

Местный житель оставил жалобу на обрушение в соцсетях. В мэрии уточнили, что происшествие было зарегистрировано еще в 2025 году. Власти города заявили, что дом не подлежит расселению по программе переселения из аварийного жилья, пишет РИА Новости.

"Расселение возможно только по судебному решению о незамедлительном переселении, которого в отношении этого дома нет", - сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Ранее в Соликамске из-за не расселения аварийного дома было возбуждено уголовное дело. Следствие установило: тот факт, что дом до сих пор стоит и в нем живут люди, является реальной угрозой жизни и здоровью горожан.