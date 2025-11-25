В Соликамске из-за не расселения аварийного дома возбуждено дело

В Соликамске долго не расселяют аварийный дом. Это привело к возбуждению уголовного дела.

Из обращения горожанки следует, что власти нарушают права жильцов аварийного дома, расположенного по улице Спортивная. Такой статус здание получило ещё в 2019 г. из-за физического износа: оно построено в 1965 г., и к моменту признания аварийным имело проблемы с состоянием: протекали крыша и трубы, проседал потолок.

Следствие установило: тот факт, что дом до сих пор стоит и в нём живут люди, является реальной угрозой жизни и здоровью горожан. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Пермскому краю.