В центре Екатеринбурга накрыли точку, где продавец "мешал" никотин прямо за прилавком

В центре Екатеринбурга накрыли магазин Smoking Shop, где продавец прямо за прилавком организовал минипроизводство никотиновой продукции. Об этом в своих соцсетях рассказал член общественной палаты Дмитрий Чукреев.

По его словам, на самих полках в магазине продавалась только безникотиновая жидкость для вейпов, однако, приобретая прекурсоры - пищевые ароматизаторы, глицерин и жидкость, продавец на месте при покупателе смешивал все компоненты, добавляя туда никотиновый бустер.

"Заценили ход? Никакого вам оборудования – кустарное мини-производство прямо в магазине. Сейчас за такие трюки владельцу точки – предпринимателю Илье Челядникову придется нести административную или уголовную ответственность. Штрафы серьезные в обоих случаях", – написал Чукреев.

Он также добавил, что участковые отдела полиции №1 уже изъяли все сырье и продукцию из точки, ведется проверка.