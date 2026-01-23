Госдолг Свердловской области снизился на 1,1 млрд рублей

Госдолг Свердловской области за месяц снизился больше чем на миллиард рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным департамента, на 1 января 2026 года государственный долг области составляет 76,9 млрд рублей, что на 1,1 млрд меньше, чем в декабре 2025 года. Всего же с апреля 2025 года госдолг сократился почти на 15,7 млрд рублей.

"Важно, что в структуре свердловского госдолга нет дорогих займов, привлеченных от кредитных организаций. 11,5 млрд рублей – ценные бумаги, 65,4 млрд рублей – бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета", - заявил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Ранее свердловский губернатор Денис Паслер намекал на необоснованные расходы при его предшественнике Евгении Куйвашеве. Также глава региона отмечал, что госдолг должен быть на безопасном для области уровне.