Паслер намекнул на необоснованные расходы при Куйвашеве

Свердловской области нужна взвешенная долговая позиция, об этом в ходе "прямой линии" заявил губернатор региона Денис Паслер. Он дал понять, что при предшественнике Евгении Куйвашеве долговая политика была во многом неоправданной, а часть расходов – необоснованной.

"На самом деле, я всегда аккуратно относился к госдолгу и вообще к долгам, где бы не работал, – сказал Денис Паслер, вспомнив период, когда только начал работу в статусе врио губернатора региона. – Когда расходы не всегда обоснованы, но при этом формируется госдолг, который нужно отдавать, это существенно ограничивает обязательные расходы. Мы внимательно подойдем к расходам и будем работать с бизнесом по формированию налоговой базы. Есть тренд, мы будем все делать, чтобы долг был на безопасном уровне и были возможности в случае крупных проектов заимствовать, чтобы их реализовывать".

В начале ноября государственный долг Свердловской области опустился до 81,5 млрд руб., тогда как в конце 2024 года показатель составлял 96,4 млрд рублей. И если еще в прошлом году Свердловская область занимала первое место по объему госдолга в УрФО, то теперь уступила его Челябинской области.

По оценке же Дениса Паслера, в 2025 году госдолг региона можно было и вовсе оценить в 200 млрд рублей – это не только прямой госдолг, но и концессионные соглашения, и дефицит бюджета. И стоит заметить, что это является довольно широкой трактовкой понятия госдолга.

"Оптимизировав эту работу, взвешено подойдя к тратам, нам удастся снизить долг примерно на 40 млрд, это большие деньги", – добавил губернатор.