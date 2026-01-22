Сотрудника российского посольства в Берлине высылают из страны "за шпионаж"

Сотрудника российского посольства в Берлине собираются выслать из Германии по обвинению в шпионаже. Об этом в соцсетях сообщает немецкое внешнеполитическое ведомство.

"Мы вызвали российского посла в МИД ФРГ и проинформировали его, что решили выслать из страны сотрудника, который занимался шпионажем в пользу России", - говорится в сообщении.

О ком именно идет речь, не сообщается. Однако, по данным издания Der Spiegel, речь может идти о заместителе военного атташе в посольстве РФ.