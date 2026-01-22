В Госдуме объяснили нападение подростка в лицее Нижнекамска неучастием в "Движении первых"

Нападение с ножом 13-летнего подростка в лицее Нижнекамска объясняется тем, что подростки не заняты ничем созидательным. Так считает председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она подчеркивает, что это уже четвертое нападение в школах за последние полтора месяца. Нужны системные меры, относящиеся к воспитанию и психологической поддержке подрастающих поколений. Также подросткам нужны смыслы, которые может дать только созидательная и воодушевляющая идеология. Она напоминает слова известного психолога Эрика Эриксона, что "ум подростка - это ум идеологический".

Кроме того, Останина считает, что если бы этот подросток участвовал в "Движении первых", то у него не было бы времени на соцсети. А так у него было время "сидеть в соцсетях, искать, где продаются петарды, где купить маску и перчатки", рассказала депутат на радио "Говорит Москва". Сейчас подростка могут изолировать, но это не вернет обществу полноценного гражданина.

Инцидент произошел в Нижнекамском многопрофильном лицее №37. Подросток ранил ножом охранника. К счастью, его жизни ничего не угрожает. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заверил, что причины будут установлены. У самого подростка изъяли нож, маску и перчатки.

Характерно, что еще в августе подросток написал, что может прийти 1 сентября в школу с молотком и ножом. В этом отношении слова Останиной про погружение в соцсети обоснованы. С другой стороны, в соцсетях практически все дети, куда их погружает сама школа через разные цифровые сервисы. А вот чем занимается в этом лицее "Движение первых"? Первичное отделение движения было открыто там еще в сентябре 2023 года, о чем есть пост на странице самого лицея.

Недавно глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов обратил внимание на то, что в школах постоянно происходят какие-то инциденты, а то и трагедии, но при этом удивительным образом "Движение первых" всегда оказывается ни при чем. Притом что задачи этой организации состоят в воспитании, организации досуга подростков и формировании мировоззрения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом же говорится и на сайте движения.

"В былые времена, когда в советской школе случалось какое-нибудь ЧП с детьми (разумеется, не такого кровавого масштаба, как сейчас), первый спрос был именно с пионерской и комсомольской организаций", - написал эксперт.