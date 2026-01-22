На самолёт из Шереметьево в Пулково можно будет попасть по биометрии

Впервые в России проход на борт самолёта без паспорта станет возможным в аэропорту Шереметьево. Речь идёт о рейсах, выполняемых из этого аэропорта в питерский Пулкково.

Эксперимент заработает с 1 июня по постановлению Минцифры России. Речь идёт о рейсах "Аэрофлота" по маршруту Шереметьево (Москва) – Пулково (Санкт-Петербург) – Шереметьево (Москва).

Идентификация будет проходить с помощью единой биометрической системы (ЕБС) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщает пресс-служба Шереметьево.