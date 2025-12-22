"Аэрофлот" начнёт пускать в свои самолёты по биометрии

"Аэрофлот" протестировал возможность посадки на самолёт по биометрии. Речь идёт о сервисе "Мигом", обеспечивающем прохождение предполетных проверок без предъявления паспорта. Тест прошёл в петербургском аэропорту "Пулково".

Следующий этап – подготовка к запуску услуги в эксплуатацию. Ожидается, что первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом "Мигом" уже во второй половине 2026 г.

Сервис работает на базе государственной Единой биометрической системы. Пассажиры всегда смогут выбрать, как именно пройти на борт самолёта, – по паспорту или по биометрии, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".