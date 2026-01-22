СМИ выяснили детали потенциальной сделки США по Гренландии

США в рамках потенциальной сделки о Гренландии могут получить преимущественное право на инвестиции в минеральные ресурсы острова, сообщает Wall Street Journal.

Издание пишет, что речь идет о "вето, нацеленном на то, чтобы помешать России и Китаю извлекать выгоду из залежей острова".

Помимо этого, сделка может предусматривать соглашение между США и Данией о размещении американских сил на острове и расширение мер европейских стран по "усилению безопасности" в Арктике.

Напомним, Трамп заявлял, что если Гренландия не станет частью Америки, то ее заберут себе Россия или Китай.

Накануне американский президент сообщил, что "очень продуктивная встреча" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Давосского форума позволила подготовить рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и всего Арктического региона. Трамп не уточнил, в чем суть достигнутых договоренностей. Он добавил, что в связи с этим США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран.