Врач из Екатеринбурга лишился 1,2 млн рублей после переписки с "Вероникой" с сайта знакомств

В Екатеринбурге врач отдал мошенникам больше миллиона рублей. Мужчина поверил девушке с сайта знакомств.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, еще в октябре прошлого года 42-летний терапевт на сайте знакомств начал переписываться с неизвестной, представившейся "Вероникой". Затем она предложила мужчине продолжить общение в мессенджере. При этом его нисколько не смутило, что номера новой знакомой оказались скрыты.

"Вероника" рассказала, что занимается инвестициями на бирже и может помочь заработать. Врач поддался на уговоры и оформил кредит в размере 1,2 млн рублей. После он создал на указанной "Вероникой" интернет-площадке личный кабинет и внес деньги.

Вскоре на сайте появились сведения, что "вклад" начал приносить "доход". В начале декабря уралец захотел вывести "прибыль", но, естественно, не смог этого сделать.

Через некоторое время с ним связался некий "Дмитрий из техподдержки" и сообщил, что для разблокировки личного кабинета нужно еще 6 млн рублей. Лишь после этого доктор понял, что попался к мошенникам. Больше месяца он пытался получить свои средства обратно, но ни "Дмитрий", ни "Вероника" уже не отвечали. Мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В МВД в очередной раз призывают быть бдительными и не участвовать в сомнительных финансовых операциях.

Напомним, недавно на Урале воспитатель детсада перевела мошенникам около 6,6 млн рублей, пытаясь быстро разбогатеть.