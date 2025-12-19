"Сразу трубку кладите!": Путин велел россиянам не разговаривать с мошенниками

Владимир Путин во время "прямой линии" сообщил, что эффект от мер, предпринимаемых властями по борьбе с телефонным мошенничеством (например, блокировка видеозвонков в Telegram и других мессенджерах), есть.

"Меры сработали. Многое еще можно и нужно сделать. Количество преступлений сократилось на 7%, ущерб – на 33%. Результат положительный", - сообщил Путин.

При этом Путин предостерег россиян по поводу хитростей мошенников: "Мошенничество никуда не делось. По мере увеличения возможностей технических мошенники будут совершенствовать свои инструменты. Как только с вами начинают о деньгах и имуществе – сразу же кладите трубку".