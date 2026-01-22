Екатеринбург может остаться без концессии на трамвайную линию в Академический

Власти Екатеринбурга могут не найти концессионера на строительство трамвайной ветки в Академический район. Об это сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Ранее был опубликован утвержденный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Среди них было и очередное строительство 24,5 км путей в однопутном измерении (длина линии - пополам) в Академический, строительство трех тяговых подстанций, депо и закупка 20 двухсекционных и 60 трехсекционных трамваев. Однако планы о концессии изменились.

"Будет ли концессия в реальности? На трамвайную линию - в обозримом будущем нет, не будет. Во-первых, нет желающих бизнесменов вложиться, во-вторых, городу выгоднее покупать подвижной состав самостоятельно, что и делается сейчас", - сообщает Telegram-канал.

В сообщении также говорится, что в итоговом списке "Водоканала" в очереди на концессию по-прежнему нет.

Ранее сообщалось, что концессионера, которому отдадут МУП "Водоканал" в Екатеринбурге, будут искать на конкурсной основе. Это же касалось заключения концессионного соглашения по созданию трамвайной ветки длиной 24,5 километра из Академического района в центр города.