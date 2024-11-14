Екатеринбург найдет концессионера для "Водоканала" через конкурс

Концессионера, которому отдадут МУП "Водоканал" в Екатеринбурге, будут искать на конкурсной основе. Об этом заявил на VIII Форуме стратегического развития "Города России: локомотивы роста" замглавы города Владимир Гейко.

По его словам, предварительный план соглашения уже готов, однако все ещё остаётся много вопросов, для решения которых в горадминистрации и была создана рабочая группа. Ответы на ряд вопросов городские власти надеются найти и на форуме при общении с представителями других муниципалитетов и их концессионерами.

Гейко отметил, что уже после подготовки проекта можно будет говорить об объявлении аукциона. На примете пока никого нет, однако на форуме присутствуют некоторые концессионеры, которые уже работают с другими городами и проявили заинтересованность в возможном заключении соглашения с Екатеринбургом. Гейко также отметил, что в мэрии надеются определиться с проектом соглашения и дальнейшим планом действий уже в 2025 году.

На этом же форуме глава управления ЖКХ Екатеринбурга Александр Брагин рассказал, что модернизация "Водоканала" до 2045 года потребует 660 млрд рублей. В эту сумму входят увеличение мощностей компании, строительство западной фильтрованной станции, усиление действующих, модернизация сетей и многое другое.

33 млрд собираются потратить уже к 2035 году за счёт инвестиционной программы "Водоканала". Помимо этого, планируется регулярное участие в бюджетных программах, за счёт которых ежегодно на эти нужды будут направлять по 200-250 млн рублей.

"Чем больше денег, тем больше сможем сделать. Поэтому мы говорим обо всех трёх источниках финансирования - это федеральное бюджетирование, тарифная составляющая, концессия - то есть привлечение частных инвестиций. Почему мы много лет идём к этому и относимся к этой теме щепетильно, потому что водоснабжение это основа основ коммунальной сферы: нет холодного водоснабжения - нет ничего. Поэтому мы, как и советуют эксперты, рассматриваем многие варианты. Возможности частично или полностью передать комплекс в концессию. Что-то, безусловно, останется у города. Вопросов ещё много, но я считаю, мы найдем решение", - сказал Гейко.

К его словам присоединился и директор департамента промышленной и инвестиционной политики Екатеринбурга Евгений Копелян. По его словам, идеального пути решения нет. Именно поэтому надо найти наиболее эффективную модель, которая будет учитывать интересы каждой из сторон: тарифы для населения, интересы бизнеса и интересы города с точки зрения его расширения и развития всех систем.

А вот по словам замминистра инвестиций и развития Свердловской области Сергея Сосновских, один из критериев, на который стоит ориентироваться при поиске решения, это сам концессионер. Он отметил, что это должен быть крупный бизнес и инвестор, у которого есть видение проекта. Это может гарантировать, что во главу он будет ставить развитие проекта, а не поиск возможностей заработать побольше вопреки всему.