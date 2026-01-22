На Урале женщина затушила Вечный огонь, положив на него венок с цветами

Прокуратура разбирается с осквернением символа воинской славы в уральском городе Серов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 21 января. Некая женщина подошла к местному мемориальному комплексу, взяла венок с цветами и положила его на Вечный огонь, затушив им пламя. После этого она скрылась.

Как отметили в ведомстве, все произошедшее сняли камеры видеонаблюдения. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Личность данной женщины устанавливается.

Напомним, в декабре прошлого года суд вынес приговор жительнице Ирбита, прикурившей от Вечного огня. Ее признали виновной в реабилитации нацизма и назначили штраф.