Жительнице Ирбита, прикурившей от Вечного огня, назначили штраф

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма в Ирбите. Обвиняемой в публичном осквернении символа воинской славы России назначен штраф.

Напомним, в августе этого года пьяная женщина поднялась на гранитные плиты мемориала, посвященного боевым и трудовым подвигам ирбитчан в годы Великой Отечественной войны, и прикурила сигарету от Вечного огня. Итогом этой выходки стало возбуждение уголовного дела о реабилитации нацизма.

Сама женщина полностью признала свою вину. По ее ходатайству дело рассматривалось в особом порядке – без проведения судебного следствия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, жительница Ирбита признана виновной. Ей назначен штраф в 80 тысяч рублей с рассрочкой платежа на четыре месяца.

Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.