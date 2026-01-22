В Подмосковье сознался в подстрекательстве к убийству бывший глава совета директоров "Локомотива"

В подмосковном суде признал вину в подстрекательстве к убийству председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов.

"Да, вину признаю в полном объёме", - приводит РИА Новости заявление Липатова из зала Одинцовского горсуда Подмосковья.

В суде озвучена версия обвинения, согласно которой, Липатов якобы из личной неприязни и ради решения коммерческого вопроса заплатил $200 тыс. за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова.

Отметим, Липатов, помимо работы в руководстве "Локомотива", ранее возглавлял совет директоров компании "Транстелеком", а также являлся совладельцем Межтрастбанка. В 2017 году сообщалось, что Липатова арестовали по делу о растрате средств вкладчиков Межтрастбанка.