22 Января 2026
Происшествия Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

В Татарстане подросток напал на лицей, ранен охранник

В России произошло очередное нападение на учебное заведение. На этот раз трагедия произошла в Татарстане.

Школьник ворвался в Нижнекамский многопрофильный лицей №37, и, возможно, ранил охранницу. Позже нападавший взорвал в здании петарды. Нападавший задержан, пишет telegram-канал "112".

В 2021 г. Татарстан потрясла схожая трагедия. Ильназ Галявиев совершил атаку на гимназию №175 в Казани 11 мая 2021 г., погибли семь детей и две учительницы. 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу были признаны более 600 человек. Галявиеву было предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала его вменяемым. В апреле 2023 г. суд приговорил Галявиева к пожизненному сроку, который он отбывает в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Он не стал обжаловать приговор в Верховном суде РФ.

Теги: Нижнекамск, лицей, нападение


Ранее 22.01.2026 10:30 Мск В Татарстане жизни сотрудницы лицея, на которую напал школьник, ничего не угрожает

