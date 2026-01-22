22 Января 2026
Politico: В Европе пришли к выводу, что США - враг

Почти во всех столицах Европы теперь считают, что США стали врагом, пишет издание Politico.
Этому поспособствовала ситуация с Гренландией и пошлинами. Когда президент США Дональд Трамп заявил о пошлинах, раскол стал очевидным. Даже последние обещания Трампа не вводить пошлины из-за наметившейся сделки по Гренландии мало что изменят, поскольку сам факт отъема Гренландии - это унижение Европы. Там не ожидали такого в рамках НАТО от "старшего".

"Обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно. Нам придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость, потому что мы не можем продолжать цепляться за эту иллюзию, что Америка все еще такая, какой мы ее считали", - сказал изданию на условиях анонимности европейский чиновник.

Некоторые европолитики даже сравнивают нынешнее положение со временем перед Второй мировой войной, когда политика умиротворения Гитлера привела к катастрофе. Тогда ему отдали Австрию и Чехию, сейчас Трамп хочет Гренландию.

Об отмене пошлин и неприменении силы Трамп заявил после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Но всего за несколько часов до заявления Трампа Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США. Как пишет Bloomberg, голосование заморожено из-за Гренландии. Правда, это было связано с введением пошлин. Если их не будет, соглашение может быть и принято. Однако прежних отношений с США у ЕС уже не будет.

"Давайте не будем слишком радоваться тому, что Трамп исключил насилие, которое и так было возмутительно. А его рассказ о Гренландии - это полная чушь", - сказал другой чиновник.

При всем этом на публике они продолжают лебезить перед Трампом, чтобы добиться его расположения, пишет британская газета Telegraph. Британия как раз подбивает Европу противостоять Трампу, а британские СМИ подчеркивают унижение европейцев. Так и накануне еврочиновники на встрече с Трампом в Давосе подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил ответную "торговую базуку" против США. Трампу это не понравилось, а еврочиновники поддакивали ему на встрече, возмущаясь Макроном. На все это жалко смотреть, пишет Telegraph. В этих условиях обещания евролидеров "демонстрировать решимость" вызывают только смех.

