В Ишиме мужчина угрожал ножом собственной матери из-за 250 рублей

Ишимский суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за ограбление собственной матери, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 28 октября 2025 года Александр Тарута, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Калинина, вооружился кухонным ножом. Он подошел к своей матери, приставил лезвие к ее шее и стал угрожать убийством, требуя деньги. Когда женщина отказалась, он начал применять физическую силу, пытаясь похитить имущество.

Даже после сопротивления Тарута не отступил: он преследовал мать на лестничной клетке и повторил требования. Испугавшись реальной угрозы, потерпевшая была вынуждена отдать сыну все имевшиеся при себе наличные — 250 рублей. Полученные деньги осужденный сразу же потратил на покупку алкоголя.

Подсудимый полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Ишимский городской суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил Александру Таруте наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.