Названы возможные новые заместители генерального прокурора РФ Александра Гуцана

Новыми заместителями генерального прокурора России Александра Гуцана в ближайшее время будут назначены прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и начальник главного уголовно-судебного управления надзорного ведомства Сергей Бажутов.

В Совет Федерации поступили соответствующие представления главы государства Владимира Путина. В Генпрокуратуре предстоящие назначения не комментируют.

Как ожидается, Табельский будет курировать вопросы обеспечения деятельности органов прокуратуры, а в дальнейшей работе господина Бажутова могут быть варианты, сообщает "Коммерсант".

Ранее нового генпрокурора призвали проверить гуманный приговор мигрантам, избившим полицейских в Нефтеюганске.