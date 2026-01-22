В России создадут мегагоскорпорацию по производству чипов за триллион рублей

Кабмин РФ и Минпромторг согласовали масштабную стратегию развития отечественной микроэлектроники.

В рамках плана будет учреждена новая государственная структура — "Объединенная микроэлектронная компания" или "Объединенная радиоэлектронная корпорация". На ее развитие до 2030 года предусмотрено около триллиона рублей. Финансирование складывается из 750 млрд руб. бюджетных средств и 250 млрд руб. инвестиций Сбербанка.

Инвестиции направят на создание производства полного цикла. Это включает подготовку специалистов и формирование всей необходимой инфраструктуры: от развития химической отрасли и материалов до строительства фабрик. В частности, планируется построить завод по выпуску чипов с топологией 28 нанометров и менее.

Правительство должно утвердить стратегию новой компании отдельным президентским указом до 1 марта 2026 года, сообщает CNews.

Ранее стало известно, что строительство фабрики микрочипов "Карат" на Среднем Урале завершат в 2027 году.