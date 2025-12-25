Строительство фабрики микрочипов "Карат" на Среднем Урале завершат в 2027 году

Завершить строительство фабрики "Карат" по изготовлению микрочипов в Свердловской области планируется в 2027 году. Об этом заявил гендиректор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра.

В интервью Guide "Итоги года" он рассказал, что регион обладает достойными компетенциями в сфере электроники и приборостроения, а новая фабрика сможет повысить этот уровень заняв высокотехнологичную нишу в микроэлектронике. "Карат" будет производить пластины с кристаллами СВЧ для микрочипов по индивидуальному дизайну.

Фабрику построят в Новокольцовском районе Екатеринбурга рядом с кампусом УрФУ во второй очереди технопарка "Космос". Это совместный проект с вузом, что является прецедентом для России. Соглашение со всеми участниками уже подписано, а специалисты провели инженерную подготовку участка.

На начало 2025 года объем инвестиций составляет 12,6 млрд рублей.