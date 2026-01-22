Путин призвал избегать чрезмерного роста нагрузки на некрупный бизнес

Российский президент Владимир Путин потребовал от кабмина найти способы снизить административную и налоговую нагрузку на малый бизнес.

Этот запрос стал реакцией на историю подмосковной пекарни "Машенька", владелец которой, Денис Максимов, на "прямой линии" рассказал о сложностях после изменений в налогообложении.

"Важно избежать чрезмерного роста нагрузки", — заявил глава государства, отметив, что, несмотря на меры поддержки, бизнесу нужен комфортный переход на новые правила, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что за последние годы правительство и регионы РФ приняли много мер поддержки некрупного бизнеса. Этот сектор экономики должен иметь возможность комфортного перехода на новые системы налогообложения.

Ситуация приобрела публичный характер после заявления Максимова о планах закрыть нерентабельную пекарню. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле в курсе дела и признают системную проблему.

Максимов, как и многие другие, столкнулся с переходом от удобной патентной системы налогообложения к уплате налога на доход и НДС, что требует дополнительных расходов и найма бухгалтера. Он предположил, что при таких условиях малый бизнес будет либо уходить в тень, либо закрываться.