В Саратовской области каждый десятый школьник назвал "Разговоры о важном" неинтересными

В Саратовской области школьников опросили на тему целесообразности уроков "Разговоры о важном". По инициативе Министерства просвещения России эти уроки проводятся в школах каждый понедельник, являются внеурочной деятельностью.

Детский омбудсмен Саратовской области Юлия Васильева рассказала, что в каждой четвертой школе "Разговоры о важном" иногда сокращаются до 30 минут – из-за поднятия флага и исполнения гимна. Около 10% сказали, что считают эти занятия неинтересными. 8% сообщили, что на уроках бывает скучно. В то же время 82,5% детей назвали эти занятия очень полезными, передает "Коммерсант".