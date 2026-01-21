Житель Камчатки не нашел свою машину в двухметровом сугробе и заявил об угоне

Житель Камчатки не смог отыскать свою машину в двухметровом сугробе и подал заявление об угоне, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина уехал в командировку как раз во время Охотоморского циклона, принесшего в регион аномальные снегопады. А его жена заметила из окна, что машины нет на обычном месте, после чего семья заявила об угоне. Однако автомобиль внезапно нашелся – он оказался погребен под сугробом выше человеческого роста. Мужчина извинился перед полицией и забрал заявление. Отмечается, что откапывать машину пришлось три дня.

Напомним, в регионе бушует небывалый циклон, количество выпавшего снега побило многолетние рекорды. Власти Камчатского края обратились к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Ранее два человека погибли в разных местах Петропавловска-Камчатского при сходе снега с крыш. Возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании.

Тем временем, жители региона устроили челлендж - они выпрыгивают на улицу через окно в многометровые сугробы и снимают это на видео. В МЧС заявили, что делать так крайне опасно: под толщей снега могут быть штыри, заборы, припаркованные автомобили.