Спасатели ищут мужчину под завалами ТЦ в Новосибирске

Обрушение двухэтажного торгового центра произошло в Новосибирске. Из-под завалов спасли двух женщин, их осматривают медики.

ЧП произошло в здании по адресу: ул. Наумова, 26. По данным регионального главка МЧС, обрушились конструкции кровли и второго этажа.

Предварительно, под завалами может находиться мужчина. Спасатели проводят минуты тишины, чтобы услышать человека. К месту следует тяжелая техника, в том числе подъемный кран для разбора завалов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются владельцы здания, сообщили в СУ СКР по региону.

Обрушившийся ТЦ был построен самовольно, заявили в мэрии города. В сентябре 2017 года инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области проинформировали о необходимости привлечения застройщика к ответственности, но в возбуждении дела было отказано. Согласно сведениям ЕГРН, собственником здания является Сергей Турков.