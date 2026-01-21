Обнаружившие тело пловца Свечникова могут получить награду

Те, кто обнаружил в Босфоре тело российского пловца Николая Свечникова, могут получить награду за этот поступок.

Выплата случится, если подтвердится, что найденное в Босфоре тело – именно Свечников, сообщила РИА Новости родственница пловца Алена Караман.

Свечников пропал 24 августа 2025 г. во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Активные поиски спортсмена были прекращены в октябре.

Семья Свечникова ранее объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. руб.) за информацию о его нахождении. Также сообщалось, что родные подали на организаторов соревнований в суд.