Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о его местонахождении

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его нахождении. Об этом ТАСС сообщила родственница супруги Свечникова Алена Караман.

SHOT пишет, что родные также подали на организаторов соревнований в суд. Мать спортсмена сейчас находится в Стамбуле и пытается добиться сведений о ходе поисков.

Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. В поисково-спасательной операции были задействованы пять катеров и вертолет береговой охраны, водолазы и гидролокатор, а также сотрудники ряда других ведомств, таких как Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и пожарная служба мэрии Стамбула.

СМИ сообщали, что трекер Николая Свечникова подает сигнал из воды. Однако его родственники заявили, что у них нет такой информации.