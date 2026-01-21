Физику снова "повысили" до обязательного ЕГЭ на многих направлениях

Чехарда с изменением правил поступления в вузы продолжается. Накануне вузы утвердили перечень вступительных испытаний для абитуриентов, и это произошло всего за 12 дней до окончания подачи школьниками заявлений на ЕГЭ. Кто планировал сдавать один перечень предметов, а в нем произошли изменения, должен в пожарном порядке за четыре месяца как-то готовить этот предмет.

Одним из заметных изменений стало то, что физика стала обязательной для большинства инженерных направлений, а история — для гуманитарных. Власти говорят, что физику будущим инженерам нужно знать, поэтому статус физики вновь повышен до ЕГЭшного. Ранее ее в некоторых вузах предварительно то вводили, то сдавали назад после критики. При этом уже много лет сами власти признают, что отсутствие требования знать физику для будущих инженеров само по себе абсурдно.

Однако в вузах выражают недоумение, поскольку Минобрнауки теперь допускает набор в вузы на некоторые инженерные специальности без... профильной математики. Это все равно что филологу не сдавать язык. Неопределенности добавляет и то, что на разных направлениях разный перечень ЕГЭ.

Что касается повышения статуса физики, то многие эксперты уверены, что это бессмысленно в условиях, когда в российских школах катастрофически не хватает учителей физики и детям она нормально не преподается. Поэтому административные меры и требование сдавать ЕГЭ по физике не могут улучшить положение.