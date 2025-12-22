Снова назад. В МГТУ им. Баумана не будут требовать четыре ЕГЭ

Как и в прошлом году, в МГТУ им. Баумана не будут требовать сдавать четыре ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщается на сайте вуза.

Отмечается, что правила поступления снова остаются неизменными. Снова - потому что вуз планировал ввести четыре ЕГЭ в 2025 году. И снова отступил, оставив все как есть. Поступление будет лишь по трем ЕГЭ. В вузе решили не создавать дополнительных трудностей для абитуриентов.

При этом отмечается, что ЕГЭ по физике будет обязательным при поступлении на большинство направлений подготовки и специальностей согласно новому приказу Минобрнауки № 904 от 26 ноября 2025 года. То есть можно будет не сдавать информатику. В случае четырех ЕГЭ нужно сдавать русский язык, математику, физику и информатику.

Решение МГТУ им. Баумана вызвано позицией Минобрнауки. Как заявил министр Валерий Фальков, идея перехода к приему по четырем ЕГЭ не получила поддержки. Увеличение количества обязательных ЕГЭ не планируется и в дальнейшем. Но давно муссируется тема учета ЕГЭ по русскому языку в формате "зачет/незачет", то есть четвертый ЕГЭ все-таки может быть введен, хотя формально будет считаться, что их три. Власти сами признают, что пока не знают, какие изменения еще будут введены. Однако они обсуждаются в связи с тем, что уровень знаний выпусников школ по физике очень низкий, а физику почти нигде не требуется сдавать при поступлении, что неприемлемо при подготовке инженеров.