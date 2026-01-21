Гидрокостюм на теле мужчины, найденном в Босфоре, принадлежит Свечникову

Гидрокостюм на обнаруженном в Босфоре теле мужчины принадлежит пропавшему в августе 2025 года российскому пловцу Николаю Свечникову, это установила экспертиза, сообщил телеканал NTV.

Для установления личности погибшего понадобится провести исследование ДНК. Как сообщалось, 21 января в Стамбул прибудет мать Свечникова Галина, участие которой в процедуре проведения экспертизы обязательно.

Свечников пропал 24 августа 2025 года во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Активные поиски спортсмена были прекращены в октябре.

Семья Свечникова ранее объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его нахождении. Также сообщалось, что родные подали на организаторов соревнований в суд.