Роспотребнадзор в июне проверял роддом Новокузнецка, где умерли младенцы

Роспотребнадзор в июне 2025 года проверял роддом Новокузнецка, где в начале января умерли девять детей.

"Срок устранения замечаний – один год. Часть замечаний уже устранены, работа продолжается", – сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Ранее сообщалось, что версия смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка из-за вспышки инфекции не подтвердилась. Умершие малыши были недоношенными и с врожденными патологиями.

14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".