Россияне сократили покупки говядины и баранины после роста цен

Россияне отказываются от покупок наиболее дорогих видов мяса, все больше переходя в режим экономии.

За январь–сентябрь 2025 года розничные продажи говядины сократились на 6% в натуральном выражении, а баранины — на 39%. Таковы данные аналитической компании Ntech. Дорогое мясо потребители заменяют дешевой курятиной: ее продажи выросли на на 4%. Спрос на свинину при этом остался без изменений.

Директор центра компетенций в АПК "Рексофт Консалтинг" Андрей Кучеров заявил, что данная ситуация связана со стремительным ростом цен. По данным Росстата, с февраля 2022 года по декабрь 2025 года бескостная говядина подорожала на 58,5%, а баранина — на 61,5%. На конец прошлого года ценники в магазинах достигли в среднем 933 руб. за кг и 676 руб. за 1 кг соответственно.

Эксперты отмечают, что более дешевые виды мяса, как, птица или свинина, демонстрируют рост потребления в основном из-за их более низкой стоимости, сообщает "Коммерсант".

Напомним, начало 2026 года в России ознаменовалось значительным ростом цен, который бизнес напрямую связывает с повышением НДС до 22%. Однако повышение в отдельных случаях существенно опережает рост налоговой нагрузки и вызвано целым комплексом причин.