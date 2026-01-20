ДНК-экспертизу найденного в Босфоре тела проведут 21 января

ДНК-экспертиза для установления личности мужчины, тело которого было обнаружено в Босфоре и который, как предполагает турецкая полиция, может быть пропавшим в августе во время заплыва в проливе российском спортсменом Николаем Свечниковым, запланирована на 21 января. Об сообщает ТАСС со ссылкой на родственницу семьи Свечниковых Алена Караман.

"Да, ДНК-экспертизу планируется провести 21 января", - сказала она. По ее словам, 21 января в Стамбул прибудет мать Свечникова Галина, участие которой в процедуре проведения экспертизы обязательно.

Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек утром 20 января обнаружили с прогулочного катера, о чем сразу была проинформирована морская полиция. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэксперизы. В тот же день туда на процедуру опознания тела была приглашена проживающая в Стамбуле родственница Свечникова Алена Караман.

Свечников пропал 24 августа 2025 года во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Активные поиски спортсмена были прекращены в октябре.

Семья Свечникова ранее объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его нахождении. Также сообщалось, что родные подали на организаторов соревнований в суд.