Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к семи годам колонии

Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко приговорен к семи годам колонии и штрафу в 880 тыс. рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с госконтрактами, передает ТАСС.

Кроме того, он лишен звания генерал-лейтенанта запаса.

Бывшего руководителя ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова, который вместе с Милейко участвовал в мошеннической схеме, суд приговорил к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. С Милейко и его сообщника постановлено взыскать 251,8 млн рублей.

В 2022 году тогда еще депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в 2017 году Милейко и тогдашние руководители Росгвардии передали все контракты на поставку вещевого имущества мелкой компании "СпецШвейСнаб", цены которой были завышены и не соответствовали качеству. За два с половиной года подозреваемые заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей. По оценке следствия, 338 миллионов были украдены.

Милейко был задержан в октябре 2020 года. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.

Он обвинялся в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую. Как считает следствие, недвижимость была незаконно переоформлена через другого фигуранта дела. В июле 2021 года Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к шести годам колонии общего режима. В марте суд смягчил наказание на два месяца.