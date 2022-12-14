Против экс-замдиректора Росгвардии Милейко возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Его обвиняют в мошенничестве при закупках вещевого имущества. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, в 2017 году Милейко и тогдашние руководители Росгвардии передали все контракты на поставку вещевого имущества мелкой компании "СпецШвейСнаб", цены которой были завышены и не соответствовали качеству.

За два с половиной года подозреваемые заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей. По оценке следствия, 338 миллионов были украдены.

Месяц назад против Милейко возбудили уголовное дело за взятку в 10 млн от директора "СпецШвейСнаб", напомнил Хинштейн.

Милейко был задержан в октябре 2020 года. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.

Он обвинялся в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую. Как считает следствие, недвижимость была незаконно переоформлена через другого фигуранта дела. В июле 2021 года Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к шести годам колонии общего режима. В марте суд смягчил наказание на два месяца.