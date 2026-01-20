LG захотел зарегистрировать товарный знак в России

Южнокорейская LG Electronics собралась зарегистрировать в России товарный знак.

Речь идёт о знаке "Hyper Radiant Color Tech", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Весной 2022 г. LG Electronics объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию. К началу 2024 г. в РФ закрылись все официальные магазины.

Позже LG Corporation зарегистрировала в России три товарных знака. Речь идет о брендах Let's Go LG, LG Therma V, Smile On! LG. В ассортимент товаров входят бытовая техника, автоматические управляемые транспортные средства, велосипеды, детские коляски, стоматологические кабинеты, приборы по очистке воды и др.