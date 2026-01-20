Тело российского пловца Свечникова, предположительно, найдено в Босфоре

Тело мужчины в костюме для купания обнаружено в Босфорском проливе, предположительно, речь может идти о пропавшем российском пловце Николае Свечникове.

Родных спортсмена вызвали на опознание, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.

Mash пишет, что полиция нашла тело в процессе очистки побережья в стамбульском округе Бешикташ.

Свечников пропал 24 августа 2025 года во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Активные поиски спортсмена были прекращены в октябре.

Семья Свечникова ранее объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его нахождении. Также сообщалось, что родные подали на организаторов соревнований в суд.