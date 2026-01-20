Расселять граждан из аварийного жилья предложили за счет продажи имущества коррупционеров

Сенатор Андрей Кутепов предлагает продавать изъятое у коррупционеров имущество и часть вырученных денег направлять на программу расселения граждан из аварийного жилья.

"Предлагается привлечь ПАО "Дом.РФ" в качестве агента РФ по продаже такого имущества", - цитирует РИА Новости письмо Кутепова на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.

Глава комитета СФ по экономической политике предлагает схему распределения денег, полученных от продажи имущества коррупционеров, следующим образом: 50% - в федеральный бюджет, 25% - в фонд ликвидации аварийного жилья, для передачи регионам на расселение граждан. И еще четверть средств – "Дом.РФ" в качестве агентского вознаграждения.

Сенатор считает, что "Дом.РФ" будет эффективным агентом по продаже имущества коррупционеров.

В 2025 году Счетная палата провела масштабное исследование и пришла к выводу, что только 8% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечено в хозяйственный оборот к 1 июля 2025 года. Ведомство заявило о низкой эффективности использования конфискованного имущества.

По мнению аудиторов, сроки передачи имущества от приставов к Госимуществу обычно затягиваются, перерегистрация занимает 1,5-2 года. А различные законодательные и нормативные ограничения препятствуют быстрой и выгодной продаже изъятых активов.

"Коррупционное имущество поступает в казну с 2011 года. <…> На 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти 9 тысяч объектов такого вида недвижимого имущества совокупной стоимостью более 113 млрд руб. С 2021 года приватизировано 240 объектов коррупционного имущества, что составляет менее 4% всех объектов. С 2023 года передано в аренду 224 объекта коррупционного имущества, что также не превышает 4%. Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 млрд и 832,2 млн руб.", - сообщил аудитор Андрей Батуркин.