Полномочия "Совета мира" выйдут за пределы сектора Газа, заявили в США

В США заявили, что полномочия "Совета мира" выйдут за пределы сектора Газа, сообщил портал Axios.

"Совет мира" не будет ограничиваться Газой. Это "Совет мира" во всем мире", - сказал изданию высокопоставленный американский чиновник.

О формировании этого совета недавно сообщал президент США Дональд Трамп. Он будет состоять из 12 авторитетных мировых политиков, дипломатов, общественных деятелей. Выступая в воскресенье на борту президентского самолета, Трамп заявил, что в состав "Совета мира" войдут "самые важные лидеры самых важных стран". В Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира".